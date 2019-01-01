Новогодние приключения нововеличковцев

В преддверии Нового года в редакцию «РВС» обратились жители Нововеличковской, которые столкнулись с такой проблемой, как задымившаяся электропроводка.

«У нас в доме задымились провода перед счетчиком. Случилось это вечером 29 декабря. Позвонив на «горячую линию» электросетей, получили ответ, что дежурные электрики смогут помочь только в будни, после 9 января. Мы остались со своейпроблемой один на один. И это при том, что в последнее время в СМИ часто пишут, что люди, и в основном дети, погибают в огне. Насколько я знаю, социальные службы осуществляют объезды многодетных семей в целях профилактики гибели при пожарах. Мы же, имея в доме детей и пожилого человека оказались в пожароопасной ситуации, до которой никому нет дела.

Как нам быть с загоревшимися проводами и опломбированным счетчиком? Можно было бы вызвать электрика в частном порядке, но пломбу сорвать нельзя.

Все в дыму? Что нам делать?».

Получив данное обращение, журналист обратился к главе Нововеличковского сельского поселения Галине Кова. Она так прокомментировала ситуацию:

Проблема возникла в собственном доме, и решать ее — задача собственника. У Кубаньэнерго есть дежурная бригада, которая выезжает на обрывы проводов, неполадки в работе трансформаторов, при замыкании на проводах и других аварийных случаях. Мастер участка мне прокомментировал, что собственник домовладения ему звонил. У них в доме произошло замыкание после балансового разграничения. Им нужно нанять электрика, чтобы он выполнил необходимые работы. По поводу снятия пломбы — заявка зафиксирована, к ним приедут специалисты.

Созвонившись с жителями 1 января, журналист выяснил, что никто к ним так и не приехал.

- Мы сами сорвали пломбу, а что делать? Дежурных электриков нет, что удивительно. Никогда не думали, что наши службы не могут помочь в экстренном случае. Мы ночью нашли электрика сами, он подключил провода напрямую. Теперь только надеемся, чтобы не было проблем 9 января из-за этого.

Также жители надеятся, что публикация их проблемы в "РВС" поднимет такой важный вопрос, как экстренная помощь в ситуациях, требующих оперативного вмешательства специалистов.