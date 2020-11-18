Новость о таксисте-насильнике оказалась фейком

В чатах жителей Динского района активно распространяется информация о мужчине-таксисте, который “изнасиловал 15-летнюю девочку на железнодорожном вокзале”. К сообщению прилагается фоторобот.

Некоторые местные пересылают сообщение друг другу, но не знают, где именно это произошло. Кто-то из подписчиков написал в социальных сетях “РВС” о том, что уже ходит слух о том, что якобы в нашем муниципалитете.

Мы обратились в ОМВД по Динскому району. В пресс-службе сообщили: такого случая у нас зафиксировано не было.

Мы связались с редакцией интернет-ресурса, распространившего первым эту новость, на которого начали ссылаться все СМИ, публикуя ее. Там отметили, что у них собственный источник.

Однако позже в областных средствах массовой информации со ссылкой на правоохранительные органы появились новости о том, что распространяемые сведения – фейк. Никакого таксиста-насильника из Шахт нет.