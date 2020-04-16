Новости о коронавирусных больных на 16 апреля: мир, Россия, край, район

По данным Университета Джонса Хопкинса, заразившихся коронавирусом в мире 2 064 815. Выздоровели 512 092 человека, скончались 137 078.

Всего на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За последние сутки подтверждено 3448 новых случаев заболевания в 78 регионах. Скончались 34 человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 232.

На Кубани за сутки (на 16 апреля) коронавирус подтвердился у 21 человека.

Все пациенты контактировали с ранее заболевшими.

Двенадцать случаев зафиксировано в Краснодаре, пять – в Ейском районе, два – в Кореновском, по одному в Тбилисском и Староминском. В числе зараженных два ребенка в Кореновске и два в краевом центре в возрасте 4-11 лет. Самому старшему из заболевших 83 года.

Таким образом, на сегодня в регионе COVID-19 подтвердился у 260 человек. Три пациента скончались.

Тринадцать человек находятся в тяжелом состоянии – шесть в инфекционной больнице №2 Сочи и столько же в СКИБ, один в Лабинской ЦРБ. 121 пациент в состоянии средней тяжести. 48 человек выписаны с выздоровлением, сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Как отметили в ведомстве, становится больше «тяжелых» пациентов и в состоянии средней степени тяжести.

На 16 апреля в общей сложности в медорганизации Кубани обратились 1130 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 185 детей. Продолжают стационарное лечение 497 человек, из них 84 ребенка. Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 4226 жителей.

В обсерваторах размещены 217 граждан – 43 в Краснодаре, 169 в Сочи и пять в станице Голубицкой. Их состояние удовлетворительное.

Роспотребнадзором проведено 21624 лабораторных исследований, лабораториями Минздрава – 17804, в том числе 2120 за последние сутки.

Всего в Динском районе коронавирусная инфекция подтверждена у двоих жителей.

В госпитале Красноармейской ЦРБ находятся 5 жителей. Трое из них ожидают результатов обследования.

Под медицинским наблюдением находятся 54 человека, из которых трое вновь прибывших.