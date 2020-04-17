Новости о коронавирусных больных на 17 апреля: Россия, край, район

В Краснодарском крае за сутки 30 новых подтвержденных случаев коронавируса. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими.

Как сообщает краевой оперштаб, возраст заболевших – от 19 до 76 лет. Из них 15 мужчин и 15 женщин. В Краснодаре зафиксировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом, по два случая в Кореновске, Ейске, Белореченском и Калининском районах. В Приморско-Ахтарском, Динском и Староминском выявлено по одному случаю заражения новой инфекцией.

Таким образом всего на Кубани 290 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

49 человек выписаны с выздоровлением, 3 человека умерли. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 19, до 130 увеличилось количество пациентов в состоянии средней степени тяжести, прокомментировали в Министерстве здравоохранения края.

На 17.04.2020 г. в медицинские организации региона обратились с подозрением на COVID-19 1193 человека, в том числе 185 детей. Продолжают стационарное лечение 498 человек, из них 69 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 6638 человек.⠀

Лабораториями Роспотребнадзора проведены 21942 исследования, лабораториями Минздрава – 19799 исследований.

В обсерваторах находятся 205 человек: 37 человек в Краснодаре, 163 человека в Сочи, 5 человек в Темрюкском районе. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В Динском районе за последние 24 часа больных коронавирусной инфекцией не выявлено. Тот случай, о котором говорится в краевой сводке, официально зафиксирован 16 апреля.

В Динской ЦРБ объяснили ситуацию: “Информация в краевые структуры нами передается в день выявления и госпитализации больного (как правило, это один и тот же день). В краевых аналитических группах данные обрабатываются из всех муниципальных образований нашего края, поэтому происходит небольшая задержка с публикацией их информации (1-2 дня)”.

Как сообщает Динская ЦРБ, 17 апреля под наблюдением медицинских работников находятся 84 человека. Из них 32 взято впервые. Это лица, прибывшие на территорию нашего района, а также контактировавшие с заболевшими, о которых сообщалось ранее. По истечении 14-дневной строгой самоизоляции 2 ранее прибывших человека снято с контроля.

Новых случаев подтвержденного инфицирования COVID-19 не зарегистрировано. 2 жителя нашего района продолжают лечение и трое находятся под наблюдением в инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ.

В целом в России 4070 случаев заболевания за последние сутки. Всего на 17 апреля в России зарегистрировано 32008 случаев коронавируса. Скончались 41 человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 273.

Напомним, на Кубани в соответствии с требованиями Минздрава России несколько медицинских учреждений перепрофилируются под госпитали для приема больных COVID-19.

Это городская больница №3 в Краснодаре, больница в Горячем Ключе, Лабинске, Тихорецке, Крымске, Сочи, Усть-Лабинске, Красноармейском и Ленинградском районах.

Так как с 1 апреля краевая инфекционная больница на основании приказа краевого Министерства здравоохранения перешла в режим госпиталя «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране», в приложении уточняются три категории пациентов, которым потребуется госпитализация, и места их лечения:

пациентов с подозрением на острые вирусные гепатиты, лептоспироз, ботулизм, геморрагические лихорадки, малярию, дифтерию, отравления консервированными грибами, инфекционные менингиты и менингоэнцефалиты госпитализируют в Динскую центральную районную больницу;

больных с острой кишечной инфекцией направят в городскую поликлинику № 2;

с «детскими» воздушно-капельными инфекциями с экзантемами (корь, краснуха, ветряная оспа) направят в клинический кожно-венерологический диспансер.

Таким образом, в Динской ЦРБ лечить от коронавируса не будут, этих пациентов госпитализируют в другие медучреждения. Именно поэтому два жителя Динского района, у которых подтвержден коронавирус, находятся сейчас в Красноармейской ЦРБ.