Новотитаровская – Динская: каждую пятницу я в пробке
В последние две недели в «РВС» поступают обращения по поводу пятничных пробок в районе железнодорожного переезда в станице Новотитаровской. Главный вопрос станичников: «Когда закончится ремонт?»
Как пояснил руководитель службы содержания дорог НАО ДСУ-1 Индар Мельгош, работы на этом участке дороги идут постоянно, в пятницу вечером пробки образуются из-за увеличения потока машин. В районе переезда работы планируют завершить к середине следующей недели. Весь участок дороги будет готов к концу месяца.
У тех, кто не хочет терять время в пробке, есть возможность изменить свой маршрут и добраться домой через Старомышастовскую.
Комментарии
Этот участок дороги давно не справляется с потоком машин, там нужна по крайней мере 4 полосная трасса. Но зачем же будут делать хорошую дорогу. Когда можно до бесконечности ремонтировать старую, давно изжившую себя дорогу. Там денег отмыто немеренно и всё продолжают туда" вкладывать"...
Комментарий удален администратором.
За этот год ремонтировали 3 раза! Хватит закапывать наши деньги! Сделайте один раз, но хорошо...