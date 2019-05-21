19 мая прошел очередной тур чемпионата Динского района по футболу, где встречались команды Нововеличковской и Краснодара. Матч завершился со счётом 3:1, победила команда Краснодара.

В этот же день в 19.00 на стадионе "Олимп" начался матч чемпионата Краснодарского края между командами "Магнолия" (ст. Новотитаровская) и "Екатеринодар" (г. Краснодар).

Итоговый счет игры между ФК «Магнолия» и ЖФК «Екатеринодар» - 4:0.

Забитыми мячами отличились Валентина Головина (1), Ксения Веселуха (2) и Яна Усенко (1).