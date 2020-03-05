Новотитаровцы: “Наш переулок хотят превратить в оживленную дорогу”

В редакцию “РВС” обратились жители станицы Новотитаровской (ул. Гоголя, пер. 52). Они столкнулись с проблемой - кто-то выкупил участок, где раньше находилось предприятие. Сейчас его разделили на несколько секторов, и там планируют построить коттеджи. Хотят снести бетонный забор, который отгораживает эту землю от переулка, и сделать туда выезд.

“Переулок узкий - у нас, чтобы двум машинам разминуться - кому-то на обочину надо съехать. А когда стройка идти будет - большегрузы же попросту не проедут. Да и водопровод, который под дорогой проходит передавят.

Мы же в этот проулок специально заселялись, чтобы спокойно жить - у нас дети, внуки. Не переживали, выпускали гулять на улицу. А теперь как будем? И цветники наши, которые годами лелеяли - все строительная техника уничтожит.

Есть же выезд по двум параллельным улицам - Леваневского и Гоголя” - обьясняют новотитаровцы.

Также планируют установить шлагбаум, предлагают местным жителям все это самим оплачивать. “Мы тут уже не один десяток лет живем. Переулок с нуля сами строили - свет, воду, газ, дороги - все за свой счет делали. А теперь платить будем, чтобы домой попасть?

Мы не хотим, чтобы все то, что мы создали сами, кто-то разрушил. Не хотим, чтобы наш тихий переулок стал оживленной дорогой.”, - негодуют люди.

Местные жители рассказывают, что раньше там была заправочная станция, скотомогильник, животных хоронили. “Кто проверял землю эту, можно ли жить на ней? А теперь люди строиться будут…”, - говорит мужчина, который живет в этом переулке.

Кто является собственниками этой земли люди не знают. “РВС” также не удалось установить его личность.

Жители этого переулка уже собрали подписи, обратились в прокуратуру Динского района и Краснодарского края, в администрацию МО Динской район, в приемную губернатора, к депутатам Новотитаровского сельского поселения.

В администрации Новотитаровского сельского поселения прокомментировали данную ситуацию:

“В районе улиц Леваневского, Гоголя, Степной и Коммунаров расположена бывшая производственная территория ПМК-18. В связи с тем, что она находится среди жилой застройки, а у предприятия не была установлена санитарно-защитная зона, документами территориального планирования данная территория была запроектирована под резервные территории индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Образование земельных участков под ИЖС по закону* в данном случае должно вестись путем подготовки проекта планировки и межевания территории”.

Специалист администрации также рассказал, что к ним поступало заявление по вопросу присвоения адресов земельным участкам, образованном в результате раздела одного участка согласно схеме.

“По информации, поступившей из управления архитектуры и градостроительства администрации МО Динской район, проект планировки и межевания на этот земельный участок не разрешался к разработке и не утверждался. Заявителю было отказано в присвоении адресов указанным земельным участкам и рекомендовано вместо схемы раздела земельного участка предоставить утвержденный проект межевания территории.

Исходя из представленной схемы очевидно, что в данном случае одним из участков является улично-дорожная сеть”, - объяснили в администрации.

Они также подчеркнули, что в случае соблюдения действующего законодательства и разработки проекты межевания земельного участка, он в обязательном порядке обсуждался бы на публичных слушаниях, что позволило бы учесть мнение всех заинтересованных лиц.

“Несмотря на полученный отказ, собственник произвел государственный кадастровый учет земельных участков по схеме раздела по своему усмотрению без учета нормативов, применяемых в случае образования земельных участков общего пользования, улично-дорожной сети, красных линий и т. д., и очевидно планирует их к продаже” - резюмировал специалист администрации Новотитаровского сельского поселения.

В итоге вышло так, что люди до настоящего времени проживали в тупиковом переулке ул. Гоголя. В связи с действиями владельца этого земельного участка, переулок будет являться подъездом к новому жилому массиву.

Действующим законодательством не предусмотрено согласование органами местного самоуправления раздела земельных участков по инициативе собственника.

“РВС” обратилась также к главе МО Динской район Евгению Пергун с просьбой прокомментировать данную ситуацию, но на момент выхода публикации ответ не был получен.

*согласно п. п. 2 п. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ