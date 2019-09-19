Новотитаровские волейболисты - третьи в стране

В городе Анапа прошло 28 открытое первенство России по волейболу.

Спортсмены съехались со всей страны.

Среди мужских команд ветеранов наш район представляли новотитаровцы.

«В нашем возрасте было 18 команд — 4 подгруппы.

Мы попали в подгруппу с Самарой, Екатеринбургом, Татарстаном», - рассказывает журналисту «РВС» участник команды, по совместительству глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман.

Наши земляки заняли первое место в подгруппе, вышли в восьмерку сильнейших.

За выход в четверку и в полуфинал играли с Москвой. Выиграли 2-0.

В полуфинале новотитаровцы встретились с Санкт-Петербургом, но проиграли 1-2.

В борьбе за 3 место сыграли со Свердловской областью. В очень тяжелой борьбе победили 2-1.

Как рассказывает Сергей Кошман,бронза далась не легко. Команда наших земляков получила путевки на кубок России, который пройдет в Москве.



