Новотитаровские волейболисты - третьи в стране
В городе Анапа прошло 28 открытое первенство России по волейболу.
Спортсмены съехались со всей страны.
Среди мужских команд ветеранов наш район представляли новотитаровцы.
«В нашем возрасте было 18 команд — 4 подгруппы.
Мы попали в подгруппу с Самарой, Екатеринбургом, Татарстаном», - рассказывает журналисту «РВС» участник команды, по совместительству глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман.
Наши земляки заняли первое место в подгруппе, вышли в восьмерку сильнейших.
За выход в четверку и в полуфинал играли с Москвой. Выиграли 2-0.
В полуфинале новотитаровцы встретились с Санкт-Петербургом, но проиграли 1-2.
В борьбе за 3 место сыграли со Свердловской областью. В очень тяжелой борьбе победили 2-1.
Как рассказывает Сергей Кошман,бронза далась не легко. Команда наших земляков получила путевки на кубок России, который пройдет в Москве.
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