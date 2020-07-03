Новой Конституции РФ быть. Путин подписал указ о поправках

Новой Конституции РФ быть. Путин подписал указ о поправках
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Новой Конституции РФ быть. Путин подписал указ о поправках

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51 минуту назад Владимир ПутинГазета РВСДинской районКонституция РФНовости Динского районаПоправки в Конституцию

Сегодня, 3 июля, стали известны окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Большинство граждан проголосовало “за”. Это 57 млн 747 тыс 288 человек (77,92 %).

Президент России Владимир Путин уже подписал указ об опубликовании нового текста Конституции РФ.

«Поправки вступают в силу. Вступаю –  безо всякого преувеличения  по воле народа»,  отметил глава государства.

Согласно тексту указа, изменения вступают в силу 4 июля 2020 года.

Явка на выборах составила 67,97 %.

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