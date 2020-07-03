Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Новой Конституции РФ быть. Путин подписал указ о поправках
Сегодня, 3 июля, стали известны окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Большинство граждан проголосовало “за”. Это 57 млн 747 тыс 288 человек (77,92 %).
Президент России Владимир Путин уже подписал указ об опубликовании нового текста Конституции РФ.
«Поправки вступают в силу. Вступаю – безо всякого преувеличения – по воле народа», – отметил глава государства.
Согласно тексту указа, изменения вступают в силу 4 июля 2020 года.
Явка на выборах составила 67,97 %.
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