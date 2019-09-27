Новые дорожки к животным появились в динском парке
В центральном парке станицы Динской появились декоративные дорожки к топиарным фигурам, которые были установлены ранее.
Теперь тропинки из белой гальки-фракции ведут к ландшафтным скульптурам лошадей и медведей.
Желающих сфотографироваться с «обновленными животными» стало больше. Главное, чтобы люди не портили фигуры, как, например, случилось с сердцем.
Его, кстати, восстановят и перенесут на новое место в этом же парке.
Комментарии
Да, это очень ВАЖНАЯ НОВОСТЬ))) !