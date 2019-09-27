Новые дорожки к животным появились в динском парке

Новые дорожки к животным появились в динском парке

Новые дорожки к животным появились в динском парке

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7 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районДинской центральный паркНовостиТопиарные фигуры

В центральном парке станицы Динской появились декоративные дорожки к топиарным фигурам, которые были установлены ранее.

Теперь тропинки из белой гальки-фракции ведут к ландшафтным скульптурам лошадей и медведей.

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Желающих сфотографироваться с «обновленными животными» стало больше. Главное, чтобы люди не портили фигуры, как, например, случилось с сердцем.

Его, кстати, восстановят и перенесут на новое место в этом же парке.

Комментарии

Станичник
Станичник 7 часов назад

Да, это очень ВАЖНАЯ НОВОСТЬ))) !

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