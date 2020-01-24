Новые назначения руководителей в районной администрации

В администрации МО Динской район в начале нового года произошли кадровые изменения.

В структуре администрации появился новый заместитель по вопросам имущественных отношений и градостроительства.

Им стала Юлия Алишина, которая ранее занимала должность начальника управления имущественных отношений.

Сейчас управление имущественных отношений возглавляет Ольга Головач, ранее работавшая в этом управлении.













Заместителем главы администрации по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами,

физи ческой культуры и спорта стал Александр Мунтян, ранее работавший начальником отдела по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции. Напомним, ранее пост заместителя главы занимал Александр Щербаха, который в сентябре 2019 года стал председателем Совета Динского сельского поселения.













Руководителем отдела по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции вместо Александра Мунтяна назначен Юрий Капустин. Ранее он был ведущим специалистом этого отдела.









Ольга Орлова, занимавшая должность заместителя начальника управления экономического развития и инвестиций, возглавила управление вместо Андрея Даньярова. Сейчас это структурное подразделение администрации переименовано в управление экономики, инвестиций и проектной деятельности.





Управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район, руководил которым Роман Саев, разделили на «две части».

Теперь Роман Саев является начальником управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства.





А начальником вновь созданного управления ТЭК и ЖКХ

стал Михаил Захаров, ранее занимавший должность заместителя начальника управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики.









Руководителем отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям назначен Рустам Мадгазин, работавший главным специалистом этого отдела.