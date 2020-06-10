Новые выплаты правительства. Кому положены и сколько?

В “РВС” поступают вопросы о новых выплатах, которые утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Они положены людям, которые в период коронавируса опекали инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Те, кто взял на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, тоже имеют на них право. Получат их и волонтеры, которые стали временными опекунами социально незащищенных категорий граждан.

Пособие выплачивается Пенсионным фондом России за три месяца: в период с 1 по 30 июня.

Сумма составляет 12 130 рублей на каждого человека, за которым осуществляется уход. Деньги из резервного фонда правительства, всего на эту меру поддержки выделено 145,6 млн. рублей.⠀

Для того, чтобы их получить, необходимо подать заявление в ПФР в электронной форме или через Единый портал госуслуг. Дополнительных документов не требуется, так как данные будут проверяться по реестрам.

В заявлении указываются:

имя;

СНИЛС;

номер телефона получателя средств;

реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

Оно рассматривается в течение 5 рабочих дней, средства перечисляются в течение 3 рабочих дней.

В случае отказа придет уведомление с причиной. Оно направляется в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Отказать могут, если в реестре субъекта РФ нет информации о заявителе либо если он представил недостоверные данные.



Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

За пособием можно обратиться до 1 октября.

Сегодня, 10 июня, от информационных агентств стало известно, что ПФР уже начал выплачивать.

"К настоящему времени Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 280 опекунам. По предварительным данным, всего средства смогут получить почти 4 тысячи россиян", - сообщает РИА Новости со ссылкой на ПФР.

Журналист обратилась в управление ПФР в Динском районе. Там отметили, что еще никаких официальных документов не поступало. Пока в территориальной организации информацией по этой теме не располагают. “РВС” следит за ситуацией.