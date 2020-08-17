"Нравится петь в Динской! Люди здесь искренние...". Интервью с музыкантами

Многие в комментариях просили нас рассказать об исполнительнице. Это Арина. Приехала она с Вовой. Они пара. Девушка поет, а парень помогает с аппаратурой, снимает ее на видео для соцсетей и решает организационные вопросы.

В Динскую попали случайно. Сюда их привела судьба и больной зуб. Впрочем, они сами все расскажут. Читайте материал или смотрите видеоинтервью.

Как вас зовут? Кто вы?

Арина: Меня зовут Арина. Вова звуковик, а я вокалист. Названия еще у нашей команды нет, не определились. Думали, но пока ни к чему не пришли. Все это слишком новое для нас, занимаемся мы этим недолго.

Расскажите о своем творческом пути? Как все начиналось?

Арина: Музыкой я занимаюсь с детства, с 7 лет, очень люблю ее. Раньше училась в музыкальной школе, потом бросила. Далее решила петь в парках, переходах даже, было дело... Хотела, чтобы меня услышали, хотела раскрывать себя как личность. Познакомилась с Вовой, мы начали играть на гитаре, тоже все изучать. Нам очень помогали родители, им большое спасибо, потому что именно начать в этом развиваться – это все благодаря поддержке от родителей.

Как вы нашли друг друга именно в творчестве?

Арина: Сначала мы просто начали дружить, Вова к творчеству никак не касался.

Вова: Что никак не касался? На гитаре играл.

Арина: Ну он пробовал играть на гитаре…

Вова: Хорошо играл.

*Смеются*

Вова, как ты причастен к музыке?

У меня друзья были, которые играли на гитаре, и мне нравилось, что они исполняют, захотел так же.

Что сейчас входит в твои обязанности?

Я снимаю видео, как Арина поет, настраиваю звук, громкость.

Арина: Мне кажется, здесь идет больше внутренняя поддержка…

Как вы попали в Динской район?

Арина: Я сама с Алтайского края. Переехали в Краснодар. Попали мы в Динскую очень интересно. Тут стоматология рядом. Приехали сюда, потому что у меня болели зубы. Посмотрели стоматологии везде, где могли, увидели в Динской.

Здесь люди очень добрые, откровенные, меня это зацепило. Поэтому мы решили: а почему нет? Почему не попеть для людей? Я когда вижу их эмоции, мне от этого самой хорошо. Сама станица уютная, нам это дико понравилось. Мы начинаем именно с Динской, в какой-то степени я ее полюбила даже.

Что в планах?

Арина: Дальше мы планируем развиваться в этом, будем очень рады, если нас будут приглашать на банкеты. Одно мероприятие должно состояться уже в скором времени, мы будем проводить свадьбу как музыканты и я еще как ведущая. Будет наш первый подобный опыт.

О чем думаешь во время выступления?

Арина: Конечно, о песне. О том, какая она. Обращаю внимание на людей. Кто-то идет улыбается, кто-то грустит, зависит от песни. Я смотрю на это и у меня эмоции, от этого хочется творить, развиваться, писать песни.

Вы собираете деньги во время выступления?

Арина: Это от людей зависит. Конечно, нам это тоже в плюс. Даже если нет денег, мы на это не обращаем внимания, есть – хорошо. Нет – тоже хорошо. Цели заработать на улице нет. Это чисто из-за эмоций. Мне нравится, когда меня слушают. Поэтому мы пробуем везде.

Есть какие-то масштабные планы?

Арина: Развиваться как вокалистка, как ведущая в кафе, во время банкетов, записывать кавера на песни. Главное – получить музыкальное образование.

Я окончила школу, сейчас планирую поступать в музыкальный колледж в Новороссийске, а после колледжа идти по этому направлению, пробовать себя. А в то время, как буду учиться, буду петь в заведениях.

На какой факультет поступила?

Эстрадное пение.

Что у вас в репертуаре сегодня есть? Какие песни?

Арина: Различные. Когда задают этот вопрос, в голове просто тысяча песен. И я не знаю, что ответить, потому что их очень много. Есть и для молодых современные песни, есть и самые старые, всем уделяем внимание.

Какая любимая песня?

Все классные. Наверное, больше Земфиру нравится петь, «Небо Лондона», например.

А английские поешь?

Да. Реже, потому что все-таки люди не так реагируют на них. Кому-то нравится, кому-то нет. Все-таки я внимание отдаю общество, определенным вкусам.

Вова, а тебе какая больше нравится песня в исполнении Арины?

Сложный вопрос. Каждая песня. Но мне особенно нравится, как она Билли Айлиш поет, Айову. Моя мама, например, каждый раз плачет от песни «Танцы на стеклах» Максима Фадеева.

Думала когда-то выступать в дуэте?

Рассматриваю разные варианты. Творчество с кем-то – это круто, я только за движ, если даже есть какие-то предложения от других ребят, сразу соглашаюсь. Мне все очень интересно.

То есть ты сейчас готова на любые инициативы?

Да, в пределах разумного.

Вова, ты поешь?

Начинаю. Пытаюсь в этом развиваться.

Споете вместе?

Нет, пока это волнительно.

Арина, а сама споешь какую-нибудь песню?

Да. *Исполняет «Маршрутку» Айовы* (см. видео).

Какие слышишь отзывы в свой адрес, когда поешь?

Пока только положительные. Людям нравится. Негативных отзывов еще не было, я немного этого боюсь, потому что не знаю, как отреагирую на это…

Кто повлиял на твой талант?

В первую очередь родители. Они отдали меня в музыкальную школу, привили мне любовь к музыке с самого детства.

В Динскую еще приедете?

Конечно.

Выступали здесь только в центральном парке?

Да. К сожалению, в Комсомольском не можем договориться насчет электричества, это немного сложно. А так очень хотим попробовать здесь везде, где возможно.

Вова, что ты обычно с собой привозишь?

Из техники колонку, микрофон, шнуры все, аппаратуру, микшер, на котором регулируется громкость.

Эта техника была куплена тобой лично?

Нет. При помощи родителей.

Самое главное – гитара, живой звук. Без нее вообще никуда.

Ты не планировал как-то связать свою жизнь с музыкой, например, стать звукооператором?

Со звуком нет. А вот насчет гитары и пения думал. Сейчас учусь на проектировщика. В планах есть и музыка.

Как много времени занимает у вас музыка?

Арина: Каждый день.

Вова: Весь день.

Арина: Не то чтобы даже занимает. Это неправильное слово. Мы живем музыкой. Я иду – пою, сижу – пою, ем – пою. Всегда пою. Это уже настолько вошло в привычку. Мы постоянно уделяем время гитаре, репертуару. И от этого появляется настрой что-то делать. Когда нет музыки, скучно.

А ты сама играешь на музыкальных инструментах?

Да. На гитаре и учусь играть на пианино.

Что важно для музыканта?

Я очень ценю в музыкантах, когда они чувствуют музыку. Не просто читают текст, чтобы поскорее отбить свое время и вернуться домой, а когда отдают себя музыке, чувствуют ее. Передают эмоции. Когда живешь тем, что ты делаешь, это в первую очередь. Неважно, прибыльно или нет, получается у тебя или нет. Если ты сам веришь в это, если тебе нравится, это самое главное.

А ты сама пишешь песни?

Да, я пробую это делать.

О чем эти песни?

Есть одна песня о Вове, о моей сестренке. Я сейчас в это не углубляюсь, было время, когда писала. Еще вспомнила, есть песня в связи с карантином.

*Исполняет пару авторских песен* (см. видео).

Пела их на публике?

Нет. Они были давно написаны, я стесняюсь их петь, как будто они никому неинтересны, но это надо исправлять.

Чего, по вашему мнению, не хватает музыкантам в Динской?

Арина: Света. В центральном парке его нет, пару фонарей горит, происходит все в темноте.

Еще необходимо настраивать администрацию, что могут прийти музыканты, и попросить электричество. Я считаю, что в этом нет ничего плохого – дать его. С этим сложно договориться.

Вова: Кстати, директор центрального парка даже был рад нашей инициативе, мы не ожидали. Очень хороший, добрый и веселый человек.

Спасибо за интервью! Мы желаем вам творческих успехов и скорее обнародовать авторские песни. Будем рады в будущем видеть вас на большой сцене!

Обязательно. Спасибо!