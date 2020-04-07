Нуждающиеся семьи получат продуктовые наборы

На Кубани организована социальная помощь незащищенным категориям граждан во время карантина из-за коронавируса.

Адресная помощь будет оказана людям, которым режим самоизоляции дается труднее всего.

«Это семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально-опасной, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, стоящие на учете в органах социальной защиты населения, всего около 28 тысяч семей», – отметил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Компания «Магнит» запустила социальную программу «МагнитЗабота». Она стартует в пилотном режиме в Краснодарском крае, позже планируют реализовывать ее и в других крупных городах России.

С сегодняшнего дня формируются наборы с продуктами питания длительного хранения. Они будут доставлены адресатам краевыми центрами социального обслуживания населения.

«Дети-инвалиды и малообеспеченные многодетные семьи находятся в зоне повышенного риска. Призываем наших партнеров – участников продовольственного рынка, логистические компании, некоммерческие организации – присоединиться к данной программе», – прокомментировал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный отметил, что в сложившейся ситуации компания в первую очередь обеспечивает население продовольствием и товарами первой необходимости, увеличивает складские запасы, чтобы ни в коем случае не допустить дефицита продукции, и не завышает стоимость на товары.

« Главное – розничная сеть остается социально ответственной, инициируя бесплатную адресную помощь тем, кому это необходимо», – заявил Роман Куринный.

Помощь поступит всем нуждающимся. Для этого не надо делать никаких заявок – наборы получат все, кто зарегистрирован в органах соцзащиты населения.

Как стало известно журналисту « РВС», в Динском районе Динской комплексный центр ожидает поступления 739 наборов. Их сотрудники смогут доставить нуждающимся семьям, которые стоят на учете.

Пока нет информации о графике доставки проднаборов. « РВС» держит руку на пульсе. Как только появятся новые сведения, мы сразу оповестим наших читателей.