Обязательно ли школьникам покупать георгиевские ленты?

В редакцию «РВС» обратилась возмущенная родитель одного из учеников школы №35 станицы Новотитаровской. По ее словам, учителя и администрация учреждения заставляют родителей сдавать деньги на георгиевские ленточки. Сами ленточки не совсем похожи на все стандартные, которые можно увидеть на активистах во время акций ВОВ. Они больше походят на изделия, сделанные вручную для для реализации, декорированные различными элементами из атласных лент и не только.

«РВС» связалась с директором школы, которая пояснила, что она в курсе этих возмущений. Также она пояснила, что школа никогда не собирает деньги на подобные вещи. Что касательно ленточек — их раздают абсолютно бесплатно. Если родители хотят, они могут купить ленточку где-нибудь лично, но ученики в любом случае получат ленточку бесплатно от школы.