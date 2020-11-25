О красной машине на пульте управления и часах мечтает Юрий

«Этот маленький человечек – большой борец», – так назвала мама Ольга своего 10-летнего сына Юрия Семенова. Семья живет в Пластуновской. Это уже шестые участники традиционной новогодней акции «РВС».

«Это наш второй ребенок. Юра родился здоровым, все было хорошо, выписали. Дома не появился стул, вздулся живот. Через двое суток экстренно увезли в больницу, сделали рентген. Первое предположение – лопнул кишечник. Положили на операцию, во время нее выяснилось, что все еще хуже: тонкий кишечник был как решето, 13 язв у шестидневного младенца. Поставили язвенный колит. Все язвочки зашивали, 200 мл гноя откачали, ребенка не зашивали, оставили на трое суток под наркозом, каждый день его чистили, смотрели, нет ли новых образований. Надежды не давали, говорили, что, возможно, не доживет до утра. Но Юрка всем фигу показал, он выжил. Потом начались осложнения и пошаговая реабилитация», – вспоминает мама.

Она рассказала, что точного объяснения случившемуся нет. Одни из предполагаемых причин: грипп во время беременности или занесенная при родах инфекция.

Держать голову малыш начал примерно в шесть месяцев, сидеть – когда ему был год, первые шаги сделал в год и восемь месяцев, впервые заговорил в три с половиной года.

Сначала ему ставили диагноз «задержка психоречевого развития».

«Я, изучив массу литературы, понимала, что это что-то другое. Мы уехали в Питер, где сделали правильное заключение. Где наконец-то мне объяснили, когда ребенку было уже 9 лет, что с ним. Мне сказали: "Ваш сын, чтобы жить, рассчитался своим разумом, наркозы не прошли даром". Жизнь-то ему спасли, но какой ценой. У него пострадали лобные отделы головного мозга. И они не восстанавливаются. У ребенка умственная отсталость легкой степени, то, что не лечится. То, с чем живешь и с чем приспосабливаешься в социуме», – пояснила Ольга.

Сегодня Юрий на домашнем соответствующем обучении. Он уже умеет читать по слогам и считать в пределах 10, туда и обратно. Больше любит математику, но, как отмечает мама, в силу диагноза деления и умножения ему никогда не постичь.

У него есть младшая сестренка Ульяна. Они очень привязаны друг к другу. Когда девочка в садике, Юра по ней грустит. Вместе они смотрят мультфильмы «Ну, погоди!», «Карлик Нос».

Мальчишка добрый, отзывчивый, любит животных, играть в солдатики, машинки и роботов.

От Деда Мороза и Снегурочки мальчик мечтает получить красную машину на пульте управления.

В разговоре Юрий признался, что одно из давних желаний – часы «Омнитрикс», но в итоге загадал все же машинку.

Если вы хотите сделать подарок мальчику, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону

8 (900) 255-22-22.

Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы.