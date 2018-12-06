О льготах, правах и вакансиях рассказали инвалидам Динского района

6 декабря в Динской прошла ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 85 предприятий района заявили более тысячи вакансий. 129 из них – на квотируемые рабочие места для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Участникам ярмарки рассказали о льготах и правах, предусмотренных для них законодательством. Был организован круглый стол с представителями Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, общества инвалидов, социального страхования. Для работодателей Динского района проведен семинар на тему: «Особенности труда работников-инвалидов. О квотировании рабочих мест на 2019 год».

Всего ярмарку посетили 327 человек, из них 218 инвалидов.

На ярмарке работали 3 тематические площадки: «мастерская по поиску работы», «знай свои трудовые права», «составляем резюме».

Как пояснили представители Центра занятости населения, уже в течение длительного времени не поступало обращений по поводу отказа в трудоустройстве из-за инвалидности.

Если вдруг человек с ограниченными возможностями получит подобный отказ, следует обращаться в прокуратуру или в государственную трудовую инспекцию в городе Краснодаре.



















