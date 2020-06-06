О снятии запретов: теперь можно посещать кладбища и не везде носить маски
Вчера, 5 июня, стало известно о неозвученных ранее ослаблениях:
- с 6 июня носить медицинские маски на улице можно не всегда;
- разрешено посещать кладбища.
До вчерашнего дня масочный режим сохранялся. Потом внесли корректировки. Внутри зданий с массовым пребыванием людей и, например, на рынке наличие масок все же могут потребовать.
Кроме этого, отменен запрет на посещение кладбищ. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Краснодарского края от 4 июня 2020 года № 318. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.
Как раз сегодня, 6 июня, для православных второй по важности день в году поминовения усопших родных и близких – Троицкая родительская суббота.⠀
Как сообщили "РВС" в администрации района, на кладбищах будут дежурить МОСы (Мобильные бригады самоконтроля).
Нужно ли быть на кладбище в маске?
В постановление перечислены места обязательного ношения масок.
Это:
- объекты торговли;
- бытового обслуживания населения;
- общественный транспорт;
- здания вокзалов и аэропортов;
- а также другие объекты с массовым пребыванием людей.
Кладбища в постановлении не упомянуты.
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