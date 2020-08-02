О состоянии пострадавших при взрыве на заправке в Васюринской

Напомним, 31 июля, около 20.00 на газовой заправке в Васюринской прогремел взрыв, за ним второй.

1 августа, МЧС сообщило о 6 пострадавших. 3 человека переведны в ожоговый центр в Краснодаре, 2 в травматологическом отделении, 1 - в реанимации Динской ЦРБ.

Сегодня, 2 августа в Динской ЦРБ сообщили о состоянии пострадавших. Трое с различными степенями ожогов находятся в ККБ №1, трое - в Динской ЦРБ: один в крайне тяжелом состоянии, агонирующий, другой - с политравмой, прооперирован, состояние стабильное, третий - с тупой травмой живота, прооперирован, также состояние стабильное.