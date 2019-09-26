О спортивных результатах воспитанников ДЮСШ №1

С 20 по 22 сентября в Краснодаре прошло осеннее первенство Краснодарского края по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше. Спортсмены ДЮСШ №1 Ксения Мочалина, Алена Серова, Виолетта Шимон и Алена Кожемякина заняли 3 место в эстафетном беге 4х100м. Анастасия Нарижных стала первой в беге с барьерами на 60м и третьей в беге на 300м.

С 20 по 21 сентября в Горячем Ключе прошли краевые соревнования по полиатлону (троеборье с бегом): стрельба, кросс 1000м и 2000м, подтягивание (мальчики), отжимание (девочки). В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 6 муниципальных образований края: Сочи, Новороссийск, Армавир, Краснодар, Горячий Ключ, Динская. Команда МО Динской район заняла 3 место, уступив командам из Горячего Ключа и Краснодара. В личном зачете отличились: Марина Ламака (1 место); Влада Морозова (3 место); Милана Старых (4 место). Тренеры-преподаватели: В.И. Власкин, Т.В. Власкина , С.В. Строкач, Н.И. Алехин.

С 21 по 22 сентября в Мостовском состоялось Первенство МО Мостовский район по художественной гимнастике «Жемчужина предгорья».

В соревнованиях приняли участие более 100 гимнасток из Краснодара, Темрюка, Лабинска, Усть-Лабинска, станиц Динской и Мостовской.

Соревнования проводились в групповых упражнениях по разным возрастным группам.

Сборная команда МБУДО «ДЮСШ №1» МО Динской район показала следующие результаты:

2011 год рождения по программе III спортивного разряда заняла 1 место:

1. Алена Плеханова.

2. Ирина Белозерцева.

3. Анастасия Хребто.

4. Валерия Чемлева.

5. Анна Шмаюк.

2010 год рождения по программе III спортивного разряда заняла 2 место:

1. КристинаЧернявская.

2. Алиса Каркавина.

3. Мария Робенко.

4. Екатерина Медведюк.

5. Милена Швачко.

2008 год рождения по программе II спортивного разряда заняла 2 место:

1. Бабич Ангелина.

2. Стряпунина Яна.

3. Бережная Злата.

4. Кныш София.

5. Бравославская Светлана.

Команду готовили тренеры-преподаватели ДЮСШ №1 Ольга Черкасова и Елена Алехина.







