Приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 16 мая 2019 года № 800 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за Iквартал 2019 года" установлены следующие показатели прожиточного минимума:

в расчете на душу населения –10698 рублей;

для трудоспособного населения – 11565 рублей;

для пенсионеров – 8868 рублей;

для детей – 10254 рублей

Приведенные показатели прожиточного минимума действуют с 27 мая 2019 года.

В связи с увеличением величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения соответственно увеличивается количество льготных категорий граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом Краснодарского края от 13 февраля 2006 г. № 987-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006-2023 годы».

"Таким образом, с 27 мая 2019 г. и до вступления в силу величины прожиточного минимума, установленной приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края на II квартал 2019 года, право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда имеют отдельные категории граждан, доход которых не превышает двукратный размер величины прожиточного минимума (для пенсионеров – 17736 руб., для трудоспособного населения – 23130 руб.)", - сообщили в Управлении социальной защиты населения в Динском районе.