О вирусе, открытии детских садов, вакцинации, снятии ограничений и не только

Сегодня, 22 июня, в эфире «Кубанских новостей» обсуждалась тема коронавируса и снятия остальных ограничений.

На вопросы жителей отвечала заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Сделали подборку актуальных ответов.

Какая эпидемиологическая ситуация сейчас в регионе?

Стабильная. Заболеваемость снижается. Эксперт рассказала о критериях, по которым оценивают обстановку.

Коэффициент распространения вируса. Считается в среднем за 4 дня, сравнивается с предыдущими, показывает, сколько может заразить один больной.

До этого его показатель составлял 4, потом упал до 1. Это стало основанием для снятия ограничительных мер. Сегодня он 0,9.

Темп прироста случаев вируса. Был 2, сейчас 1,3.

Татьяна Гречаная отметила, что охват в крае по лабораторным исследованиям COVID-19 высокий. За весь период их проведено более 300 тыс. Чтобы не допустить вспышек и вторую волну, их количество наращивается. Россия, по словам специалиста, на первом месте по числу данных исследований, Краснодарский край в стране тоже лидирует.

Она рассказала о двух видах теста.

1. Тест методом ПЦР. Это когда берут мазок из ротоглотки. Он выявляет наличие генетического материала вируса. Его точность – 99,9 %. Определяет вирус даже при отсутствии симптомов.

2. ИФА-тестирование. Оно показывает антитела в крови. Точность тоже высока, но не так, как у первого вида. В данном случае берется кровь.

Как пройти тест?

Безвозмездно или платно.

Первое тестирование проводится на основании показаний. Как правило, людям из-за рубежа, больным из очагов, тем, кто имеет симптомы пневмонии, врачам, работающим в зоне риска, и так далее.

Татьяна Гречаная сообщила, что скоро появится еще одна возможность сдать тест на антитела бесплатно. В Краснодарском крае это смогут сделать желающие.

Пока известно вот что. Они будут приглашаться через СМИ. Их задача – ответить на определенные вопросы на сайте управления, если компьютер допустит к тестированию, с ними свяжутся и пригласят на сдачу крови. Возраст разный: от года до 75 лет. Это организуют для того, чтобы посмотреть, какой на Кубани популяционный иммунитет.

В остальных случаях узнать результаты можно только платно. Просто так эксперт порекомендовала этого не делать, для этого нужны какие-то показания.

Когда полноценно заработают детские сады, стоматологии, рестораны и другие организации, на которые сейчас распространяются ограничительные меры?

Для того, чтобы были сняты все ограничения, показатель распространения вируса должен снизиться до 0,5 (напомним, сейчас 0,9).

«То есть когда человек больной может заразить каждого второго или третьего. Ориентир в цифрах: если при единице было 80-90 случаев заражения, то при 0,5 – 40-45 случаев. Сегодня крутится в порядке 60. Каждый день дата открытия уточняется. Работа всех организаций будет возобновлена разом», – пояснила Татьяна Гречаная.

Она дополнила, что даже после открытия придется жить с некоторым ограничениями, соблюдая меры предосторожности.

Гибнет ли вирус при жаре?

«Мы очень надеялись, что он поведет себя как вирус гриппа и в мае у нас ничего не будет. Но контагиозность вируса оказалась выше, чем предполагалось ранее. Сегодня мы видим, что вирус устойчив к повышенной температуре. Окончательные выводы сделают ученые», – ответила эксперт.

Когда начнется вакцинация?

По прогнозам, в конце 2020-го – начале 2021-го. Никаких проб перед этим делаться не будут. Скорее всего, судя по ответу специалиста, ее сделают не инъекционной. Вакцину необходимо будет закапывать в нос.

Границы в России открыты?

Избранно. Не для путешествий, только для лечения, учебы и посещения родственников по определенным причинам. По России путешествовать можно.

Почему еще не запустили рейсовые автобусы между муниципалитетами?

Планируется в ближайшее время. Нужен показатель 0,8, сегодня 0,9.

Кто в регионе чаще всего более вирусом?

Молодые и люди возраста 45-50 лет. Есть также больные дети, они переносят вирус легче. Пожилые меньше всего. По мнению заместителя, скорее всего, это связано с тем, что они строго соблюдают режим самоизоляции.

Что известно о мутации вируса?

«Точно знаем, сейчас вирус не мутированный. Мутировать будет тогда, когда много людей переболеют, когда будет хороший имуннитет. Вакцина должна спасти. Сегодня мы в самом начале знакомства с вирусом. Не знаю, какая часть переболеет, пока таких чуть больше 1 % населения», – рассказала Татьяна Гречаная.

Если все-таки будет 2 волна, что необходимо приобрести сейчас, пока нет ажиотажа? И как готовиться?

Приобрести:

запас масок;

запас перчаток;

дезинфицирующие салфетки;

антисептики.

Необходимо соблюдать все меры и обязательно укреплять иммунитет.

Как будут работать учебные заведения (школы, ссузы и вузы) с сентября?

Планируется, что в традиционном очном режиме с соблюдением всех требований и мер. Дистанционное обучение будет как подстраховка.