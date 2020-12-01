О законности повышения тарифов в общественном транспорте

После увеличения цен на проезд в Динской жители, которые регулярно пользуются транспортом, возмутились. Их интересует законность этих действий.

В администрации Динского района объяснили, что с 2016 года в силу вступил федеральный закон*, регулирующий пассажирские перевозки.

Этот закон устанавливает новое понятие перевозок по нерегулируемым тарифам.

Администрация района установила для перевозчика станицы Динской нерегулируемый тариф, уведомив его об этом этом за полгода. Согласно постановлению** муниципалитета, с 1 июля 2019 года планомерно изменяется вид регулярных перевозок по городским муниципальным маршрутам с регулируемого на нерегулируемый.

Ранее в Динской тариф на перевозку пассажиров устанавливал Совет районных депутатов. Но с появлением новых правовых документов это больше не в их компетенции.

Таким образом, законом предусмотрено право перевозчика самостоятельно устанавливать и, следовательно, изменять тарифы с учетом расходов предприятий (заработная плата, налоговые платежи, ГСМ, лизинговые платежи и т. д.). За необоснованное повышение тарифа перевозчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

*Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

**Постановление администрации МО Динской район от 12.05.2017 г. № 1159 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на муниципальных городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения автомобильным транспортом по территории муниципального образования Динской район на 2017-2021 годы»