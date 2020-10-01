О зарплатах, техосмотре, запретах и не только. Что нового в законах октября?

По традиции, сделали подборку некоторых законов, вступающих в силу с начала нового месяца. В октябре начинают действовать следующие поправки.

Выплаты на детей с 0 до 3 лет необходимо теперь продлевать каждый год

Автоматическое продление ежемесячных выплат на детей от 0 до 3 лет семьям с низким доходом отменяется. Действовало оно с 1 апреля до 31 сентября.

С 1 октября выплата устанавливается до того, как ребенку исполнится один год. После этого необходимо подать новое заявление и предоставить сведения о доходах семьи.

Тогда выплаты будут производиться до 2 лет.

Далее опять нужно писать заявление, чтобы получать пособия до достижения трехлетнего возраста ребенка.

Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Вводится запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

С 30 октября курить кальян можно будет только в отдельно отведенных для этого заведениях.

Сейчас нередко услуги кальянщика предоставляют в разных кафе и ресторанах. Однако после 30 октября на это вводится запрет.

В местах питания нельзя будет курить любую продукцию, содержащую никотин, а в организациях, оборудованных кальянами, запретят готовить еду и напитки, так как тогда заведение снова будет считаться рестораном или кафе.

Зарплаты бюджетным работникам повысятся

С 1 октября они увеличатся на 3 процента.

Это коснется работников:

федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений,

государственных органов,

гражданского персонала воинских частей,

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Кроме этого, повысятся зарплаты работников:

учреждений социальной сферы,

здравоохранения,

науки,

гидрометеорологической службы,

медико-социальной экспертизы,

ветеринарных лабораторий,

центров гигиены Роспотребнадзора,

спасательных центров МЧС России и других организаций.

Устанавливать или продлевать инвалидность необходимо опять очно

С 1 марта по 1 октября 2020 года инвалидность устанавливалась или продлевалась бюро МСЭ заочно. Этот порядок был введен в связи с пандемией. Личное присутствие граждан при этом не требовалось. Группа инвалидности присваивалась по документам, ранее выданным бюро МСЭ. Данный временный порядок заканчивается, начинает действовать тот, который был до 1 марта 2020 года.

Для получения ОСАГО снова требуется техосмотр

В связи с пандемией с 1 марта по 30 сентября технический осмотр для получения ОСАГО временно проходить не требовалось. Теперь эти послабления перестали действовать. С 1 октября для покупки ОСАГО необходимо снова предъявить диагностическую карту. Тем, кто не получил ее в период пандемии, но приобрел полис, необходимо пройти техосмотр и предъявить ее в страховую компанию до 31 октября.

Страховые компании обязаны следить за прохождением или непрохождением ТО. Если водитель все выполнит, то страховщик внесет номер его диагностической карты в систему. Если до 31 октября водитель так ничего и не прошел, его полис все равно будет действовать. Однако, если он попадет в аварию и она случится по его вине, то страховая организация возместит ущерб потерпевшему, но потребует со своего клиента возврата выплаты, произведенной потерпевшему в ДТП.

Автоматическое продление субсидий на оплату ЖКУ прекращается

Чтобы не создавать толпы людей и меньше посещать общественные места, с апреля субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг продлевались автоматически. С 1 октября действует обычный порядок их предоставления.

Вводится запрет на сбор пожертвований в общественном транспорте

С 5 октября с переносными ящиками для пожертвований запрещается ходить в общественном транспорте или на вокзале. Разрешается использовать их только во время публичных мероприятий, которые организовывают некоммерческие организации (НКО). Ящики должны быть опечатаны, на них необходимо размещать контактные данные НКО и информацию, для какой благотворительной программы собирают деньги.

Как отмечает «Российская газета», изменения направлены на борьбу с мошенниками, которые прикрываются фальшивыми просьбами о помощи.

Право на использование ящиков для пожертвований будет принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности.

Бизнесмены, которые выполняют соцзаказ, освобождаются от НДС

Частные компании, которые предоставляют муниципальные или государственные услуги в соцсфере, с 1 октября не будут платить НДС. Льгота распространяется на организации, которые делают социальный заказ по шести направлениям:

социальное обслуживание населения (за исключением стационарного),

санаторно-курортное лечение,

оказание паллиативной медицинской помощи,

туризм,

спортивная подготовка,

занятость населения.

Как отмечает «Российская газета», сделать это смогут только те, кто признан социально ориентированной некоммерческой организацией, если она оказывает одну общественно полезную услугу на территории более половины регионов страны на протяжении одного года или более.