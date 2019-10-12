Обращения граждан в администрацию района: статистика и график приема
Администрация Динского района на своей официальной странице в инстаграм опубликовала данные по работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 года.
Согласно ей, всего поступило обращений - 2764.
Из них:
- 1671 письменно;
- 557 по телефону "Горячей линии";
- 536 приемов граждан, из них 263 у главы района.
Больше всего вопросов жители задавали на тему жилищно-коммунального хозяйства (37%), социального обеспечения, здравоохранения и образования (16%), землепользования (13%), архитектуры и градостроительства (6,5%).
27,5% - прочие вопросы.
"РВС" уже писала о том, как попасть и когда принимает глава Динского района Евгений Пергун. Кроме него, обратиться можно:
- к первому заместителю Юрию Клесову по вопросам агропромышленного комплекса, имущественных отношений (во вторник с 15.00-16.00, адрес: ул. Красная, 55, каб. 221);
- к заместителю Владимиру Колбасину по вопросам казачества и допризывной молодежи (в среду с 14.00-16.00, адрес: ул. Луначарского, 13);
- к заместителю по вопросам экономической политики Светлане Ляшенко (по средам с 14.00-15.00, адрес: ул. Красная, 55, каб 327);
- к исполняющему обязанности заместителя по вопросам ГО, ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, по физической культуре Александру Мунтян (по четвергам с 9.00-10.00, адрес: ул. Красная, 53, каб. 14);
- к заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Юрию Савенко (по пятницам с 9.00-10.00, адрес: ул. Красная, 55, каб. 220);
- к заместителю по вопросам внутренней и кадровой политики, взаимодействия с органами местного самоуправления и институтами гражданского общества Елене Трофименко (по пятницам с 16.00-17.00, адрес: ул. Красная, 55, каб. 215);
- заместителю по вопросам социального развития Александру Фисун (по пятницам с 9.00-11.00, адрес: ул. Красная, 53, каб. 14).
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