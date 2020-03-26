Обращение налоговой службы к гражданам

Федеальная налоговая служба сообщает, что в период с 28.04.2020 по 03.04.2020 (с возожной пролонгацией) прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах (далее - ТНО) будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством

интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» (далее - сервис).



Важно: заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут. Соответствующая информация размещена на странице сервиса.

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции.

