Обратившийся: «Сделали 5 снимков, но перелом не обнаружили»

17 марта примерно в 17.30 в Новотитаровской произошло ДТП.

По данным пресс-службы ГИБДД Динского района, водитель автомобиля «Лада-Гранта» двигалась по ул. Заречной. Не выбрав безопасную скорость движения, она сбила 8-летнего мальчика, который шел по краю тротуара, но, оступившись, оказался на проезжей части. От удара ребенок упал, а нога попала под колесо автомобиля.

Женщина скрылась с места аварии, но была установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, у него ушиб правой ступни, госпитализирован в Динскую ЦРБ.

Через несколько дней после случившегося в редакцию «РВС» обратился дедушка пострадавшего мальчика. Он подтвердил, что скорая увезла внука в Динскую ЦРБ. Отметил оперативность работников СМП. А вот медперсоналом в травматологическом отделении остался недоволен.

«Сделали рентген в пяти снимках, дежурный хирург-травматолог не нашел у него перелома. Врач сказал: “Потихоньку разминайте, там ничего страшного нет, прикладывайте лед”. Нога стала сильно опухать. На следующий день его родители повезли в Краснодар, там сделали один снимок и сразу же нашли перелом. Загипсовали ногу до самого колена. У меня сложилось впечатление, что данный доктор относится к работе халатно. Что бы было дальше с ногой?» – задается вопросом мужчина.

Из-за чего такое произошло и почему врач мог не обнаружить перелома, через устный запрос журналисту выяснить не удалось. В Динскую ЦРБ послан официальный письменный запрос. «РВС» ожидает ответа.