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Обслуживание газового оборудования в Динском районе. График
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Станица Динская
22-25 июня – ул. Чапаева, 90
- 22-25 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 25 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
22-25 июня – ул. Линейная, 118
- 22-25 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 25 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
22-23 июня – ул. Широкая, 47
- 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
25-26 июня – ул. Широкая, 49
- 25-26 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 26 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
22-23 июня – ул. Кирова, 100 В
- 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
22-25 июня – ул. Новая, 105
- 22-25 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 25 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Южный
22-23 июня – ул. Новая, 21
- 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Новотитаровская
25-26 июня – ул. Калинина, 12
- 25-26 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 26 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Найдорф
22-23 июня – ул. Мира, 5
- 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
22-23 июня – пер. Больничный, 4
- 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
25-26 июня – ул. Северная, 81
- 25-26 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 26 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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