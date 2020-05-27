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Обслуживание газового оборудования в Динском районе. Расписание
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Станица Динская
1-2 июня – ул. Красная, 24
- 1-2 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
1-4 июня – ул. Гоголя, 84.
- 1-4 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 4 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Южный
1-3 июня – ул. Мира, 34
- 1-3 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 3 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Новотитаровская
1-3 июня – ул. Ленина, 182
- 1-3 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 3 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
1-2 июня – ул. Розы Люксембург, 48 Б
- 1-2 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
2-4 июня – ул. Выгонная, 35а, лит. 1
- 2-4 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 4 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
3-5 июня – ул. Выгонная, 35а, лит. 2
- 3-5 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 5 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
1-3 июня – ул. Выгонная, 35а, лит. 3
- 1-3 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 3 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
1-3 июня – ул. Выгонная, 35а, лит. 4
- 1-3 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 3 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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