Обслуживание газового оборудования в Динском районе. Расписание

Обслуживание газового оборудования в Динском районе. Расписание
Фото: twimg.com

Обслуживание газового оборудования в Динском районе. Расписание

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Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Станица Динская

29 июня - 3 июля – ул. Красная, 110.

  • 29 июня - 3 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 3 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

29 июня - 2 июля – ул. Железнодорожная, 150а.

  • 29 июня - 2 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Агроном

29 - 30 июня – ул. Почтовая, 28

  • 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

29 - 30 июня – ул. Почтовая, 30

  • 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

29 - 30 июня – ул. Почтовая, 32

  • 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

29 июня - 2 июля – ул. Вокзальная, 6

  • 29 июня - 2 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Новотитаровская

29 - 30 июня – ул. Красноармейская, 41

  • 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Найдорф

2 - 3 июля – пер. Тепличный, 15

  • 2 - 3 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 3 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Васюринская

29 - 30 июня – ул. Ставского, 61

  • 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

2 - 3 июля – ул. Комсомольская, 62

  • 2 - 3 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 3 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

29 июня - 2 июля – ул. Северная, 82/4

  • 29 июня - 2 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

29 июня - 2 июля – ул. Северная, 82/5

  • 29 июня - 2 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

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