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Обслуживание газового оборудования в Динском районе. Расписание
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Станица Динская
29 июня - 3 июля – ул. Красная, 110.
- 29 июня - 3 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 3 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
29 июня - 2 июля – ул. Железнодорожная, 150а.
- 29 июня - 2 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Агроном
29 - 30 июня – ул. Почтовая, 28
- 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
29 - 30 июня – ул. Почтовая, 30
- 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
29 - 30 июня – ул. Почтовая, 32
- 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
29 июня - 2 июля – ул. Вокзальная, 6
- 29 июня - 2 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Новотитаровская
29 - 30 июня – ул. Красноармейская, 41
- 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Найдорф
2 - 3 июля – пер. Тепличный, 15
- 2 - 3 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 3 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
29 - 30 июня – ул. Ставского, 61
- 29 - 30 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 30 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
2 - 3 июля – ул. Комсомольская, 62
- 2 - 3 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 3 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
29 июня - 2 июля – ул. Северная, 82/4
- 29 июня - 2 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
29 июня - 2 июля – ул. Северная, 82/5
- 29 июня - 2 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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