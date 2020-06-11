Обслуживание газового оборудования в поселке Южном. График
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Поселок Южный
15-17 июня, переулок Смоленский, 12А.
15-17 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
17 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
16-18 июня,переулок Смоленский, 12Б.
16-18 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
18 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
17-19 июня,переулок Смоленский, 12Д.
17-19 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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