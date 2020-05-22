Обслуживание газового оборудования в Украинском и Агрономе. Расписание
Филиал №1 АО “Газпром газораспределение Краснодар” в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Поселок Украинский
Ул. Советов, 2
25-27 мая – техобслуживание ВКГО.
27 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Агроном
- Ул. Корпусная, 3
25-28 мая – техобслуживание ВКГО.
28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
- Ул. Корпусная, 3Б
25-28 мая – техобслуживание ВКГО.
28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
- Ул. Вокзальная, 6Б
25-28 мая – техобслуживание ВКГО.
28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления
- Ул. Почтовая, 10
26-28 мая – техобслуживание ВКГО.
28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
- Ул. Почтовая, 20
26-27 мая – техобслуживание ВКГО.
27 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
- Ул. Почтовая, 28
26-28 мая – техобслуживание ВКГО.
28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Южный
- Пер. Смоленский 11/10
25-27 мая – техобслуживание ВКГО.
27 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
- Пер. Смоленский 11/11
26-28 мая – техобслуживание ВКГО.
28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
- Пер. Смоленский 11/12
27-29 мая – техобслуживание ВКГО.
29 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
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