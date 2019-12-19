Обвинительный приговор за обман дольщиков в Динской

Обвинительный приговор за обман дольщиков в Динской

Обвинительный приговор за обман дольщиков в Динской

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3 часа назад Газета РВСДинской районДольщикиНовости Динского районаПрокуратураСуд

Трое осужденных в 2015 году продавали квартиры в жилом многоквартирном доме на 4-м этаже на улице Гоголя в станице Динской. При этом разрешения на строительство у них не было.

«5 лицам, признанным по делу потерпевшими, причинен ущерб в размере свыше 4 миллионов рублей. На недвижимое имущество одного из осужденных наложен арест в целях обеспечения гражданских исков потерпевших», – прокомментировали в прокуратуре Динского района.

13 декабря суд вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов, им назначено реальное лишение свободы сроком по 5 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому.

Приговор суда в законную силу не вступил. Вопрос завершения строительства указанного жилого дома находится на контроле прокуратуры района.

Комментарии

Справедливость
Справедливость 14 минут назад

Приговор вынесен 12.12 на день Конституции. Разрешение на строительство было на 3 этажа. Не нужно искажать информацию.

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