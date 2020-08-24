Объявлен набор на бесплатное обучение фотоискусству
Объявлен прием детей 12-18 лет на бесплатное обучение фотоискусству в творческое объединение "Фотомастер" в ст. Динской.
Занятия проходят в "Центре творчества". Дети работают на учебной фототехнике в студии творческого объединения.
Там есть все необходимое:
- современные полнокадровые цифровые камеры;
- широкий парк объективов;
- профессиональные студийные импульсные и постоянные источники света;
- фотофоны и гаджеты для работы.⠀
Обучение проходит по авторской образовательной программе педагога "Фотостарт" для ознакомительного уровня и "Перспектива" для базового.
По окончанию обучения выдается сертификат.
Телефон для записи: 8(909)45-51-509, Антон Николаевич.
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