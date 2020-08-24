Объявлен набор на бесплатное обучение фотоискусству

Объявлен прием детей 12-18 лет на бесплатное обучение фотоискусству в творческое объединение "Фотомастер" в ст. Динской.

Занятия проходят в "Центре творчества". Дети работают на учебной фототехнике в студии творческого объединения.

Там есть все необходимое:

современные полнокадровые цифровые камеры;

широкий парк объективов;

профессиональные студийные импульсные и постоянные источники света;

фотофоны и гаджеты для работы.⠀

Обучение проходит по авторской образовательной программе педагога "Фотостарт" для ознакомительного уровня и "Перспектива" для базового.

По окончанию обучения выдается сертификат.

Телефон для записи: 8(909)45-51-509, Антон Николаевич.



