Объявлен набор на бесплатное обучение фотоискусству

Объявлен набор на бесплатное обучение фотоискусству

Объявлен набор на бесплатное обучение фотоискусству

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6 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНабор на обучение фотоискусству в ДинскойНовости Динского районаОбучение фотографии в Динской

Объявлен прием детей 12-18 лет на бесплатное обучение фотоискусству в творческое объединение "Фотомастер" в ст. Динской.

Занятия проходят в "Центре творчества". Дети работают на учебной фототехнике в студии творческого объединения.

Там есть все необходимое:

  • современные полнокадровые цифровые камеры;
  • широкий парк объективов;
  • профессиональные студийные импульсные и постоянные источники света;
  • фотофоны и гаджеты для работы.⠀

Обучение проходит по авторской образовательной программе педагога "Фотостарт" для ознакомительного уровня и "Перспектива" для базового.

По окончанию обучения выдается сертификат.

Телефон для записи: 8(909)45-51-509, Антон Николаевич.

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