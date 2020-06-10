Объявлена дата выборов губернатора Кубани. Когда?

Стала известна дата выборов губернатора Краснодарского края. Ее назначили депутаты ЗСК на 39-й внеочередной сессии.

Пройдет голосование 13 сентября 2020 года.

«Законодательство нас обязывает назначить дату выборов в период с 4 по 14 июня, а сегодня 10 июня. Таким образом, принимая решение о назначении выборов на 13 сентября текущего года, мы укладываемся в предусмотренный законом интервал. Затем дается пятидневный срок на опубликование этого решения. После официального опубликования принятого постановления стартует избирательная кампания», – пояснил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По закону срок полномочий у губернатора 5 лет, он имеет право избираться не более двух сроков подряд.