Обязательно ли ученикам носить медицинские маски в школе?

“А можно узнать по поводу нового масочного режима, который ввели в школе с понедельника? Ранее детей не обязывали ходить в масках, теперь это обязательно. С чего вдруг такие изменения?” – написала в редакцию “РВС” динчанка, ребенок которой учится БОУ СОШ № 1.

Мы обратились в администрацию школы, где нам сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Там дополнили, что данное требование Роспотребнадзора распространяется на всех сотрудников образовательного учреждения. Школьники могут носить маски по желанию.

Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун уже отвечала на подобный вопрос родителей.

"Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, нет в санитарных правилах для образовательных организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", – подчеркнула эксперт во время горячей линии, организованной “Российской газетой”.