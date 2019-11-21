Очередь на медкомиссию в Динской: более 300 человек
21 ноября, в четверг, с 8 утра Динской районной поликлинике в прямом и переносном смысле было жарко. Крыло здания, в котором расположены кабинеты водительской медкомиссии заполнены людьми. Причина — грядущие изменения в законодательстве, из-за которых стоимость медкомиссии повысится в разы. Сколько в итоге будет стоить медосмотр, пока точно не известно. Но по сети уже «гуляют» фотографии объявлений из больниц, в которых указана цена более, чем 5 тысяч рублей.
Изменения вступят в силу с 22 ноября, поэтому жители решили пройти комиссию по старым ценам.
В 13 часов дня очередь составляла более 300 человек. Чтобы не потерять, кто за кем стоит, заведены списки.
Жители:
- Как только узнали, что стоимость повысится, прибежали все проходить медкомиссию, - поделились с нами находящиеся в очереди.
- В кассе сказали, что, если не успеем пройти комиссию сегодня, в субботу придется доплачивать. Сотрудники поликлиники ничего нам не говорят, на вопросы не отвечают.
- Мне права менять в августе, но я хочу все сделать заранее, чтобы пройти медкомиссию за 882 рубля, а не за 5 тысяч, - рассказала женщина.
- Приехала заведующая поликлиникой с краевого собрания и сообщила, что все, кто оплатил комиссию сегодня, но не успеет ее пройти из-за большого числа людей, без доплат смогут пройти ее в пятницу и субботу. Вся очередь апплодировала - написала в комментариях к публикации в Инстаграме "РВС" динчанка.
Напомним, ажиотаж возник из-за обнародования информации о новом порядке прохождения медосвидетельствования водителей. С 22 ноября для получения медсправки придется сдавать анализы на следы употребления психоактивных веществ и регулярного употребления алкоголя.
Комментарии
Конец Года,Детишкам на подарки!!!
А пусть уже из Новотитаровской и детскую поликлинику в Динскую переведут, а зачем в станице с населением 26-30 тыс,чел, вообще больницы нужны? Полиция нам давно уже не нужна, у нас всё очень спокойно, вот Динская- другое дело! Можно и пожарку туда перевести, нам она тоже не нужна, у нас есть водопровод, вот... Терпите очереди теперь ребята! Терпите.....
Кто о чем, а я о своем!
Имел возможность наблюдать это зрелище в поликлинике.
И на минутку задумался. Вот ведь до чего мы сами себя довели.
Мы ведь сами выбрали эту власть, под жестким давлением из телевизора.
Ведь представьте себе, на минуточку, если бы у нас в Васюринской работала поликлиника и выполняла те же функции, что и поликлиника в Динской, у нас ведь не было бы проблем и с медкомиссиями, и вообще с лечением. Если бы в каждой станице района была бы поликлиника, по функционалу такая же, как и районная, как было бы хорошо и удобно: были бы врачи и к специалисту не надо было бы ехать в Динскую и стоять в большой очереди из жильцов всего района. На данном этапе наша поликлиника не справляется с таким количеством населения даже с платными услугами. А все почему? Потому что все поликлиники подрезали в станицах, а районная не справляется с таким потоком, поэтому и бардак, все жалуются на работу, внутри ремонт красивый, а организация работы поликлиники оставляет желать лучшего. Сами страдаем от своей тупости. Хорошо бы было, если бы вместо оружия, ракет и танков строили поликлиники, а зарплаты платили врачам на земле, а не чиновникам, покупающим виллы за границей. Народ, когда вы уже проснетесь и начнете выбирать головой, а не сердцем? Ведь вы только представьте, что вы живете в станице, в которой есть и своя поликлиника, и больница. Школа не в две смены, а в одну с утра, как положено (доказано, что с утра как работать, так и учиться эффективней, чем до обеда гулять, а потом идти в школу), садики не переполнены, всем хватает мест, никто ни с кого не требует за устройство в садик. Люди, наши социальные блага подменяют слепыми патриотическими идеями, которые ничего общего к патриотизму не имеют, это лишь ширма, лозунги, предназначенные скрывать проблемы от общества, тем самым обогащаясь за наш счет. В загнивающей Европе во времена СССР зарплаты были (в переводе на рубли) по семьсот рублей, а пенсии их сейчас по тысяче евро. Патриотизм - это любовь к родине и к народу, а не к власти. Они все делают, чтобы обогатить себя, а при этом плюют на народ, и не стесняются носить георгиевские ленточки, показывая тем самым, что они такие же, как и мы.
КАК Я СОГЛАСНА С ПРЕДЫДУЩИМИ СООБЩЕНИЯМИ ....Я ЛЕТОМ 2019Г.ПОМЕНЯЛА ВОД.УД. И СПРАВКУ СДЕЛАЛА ЗА 2200Р.-ТОЛЬКО КАТ."В".Но обидно за людей,кот.уже дороже платятят за "В"-где-то на 700-1000 дороже.А.....ЭТО УЖАС!!!!ЧТО ОНИ ПРОСТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ...В ЭТИХ СПИСКАХ. КТО-ТО ТАК И НЕ ПРОШЁЛ.....И....АЛЕЛУЯ!!!!!!!!ПУТИН почему-то только СЕГОДНЯ УВИДЕЛ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!!!!!!И ДАЛ ПРИКАЗ ПЕРЕНЕСТИ ДО 01.07.2020Г.БЕДНЫЙ НАРОД!!!!!!ТАКОЕ ЧУВСТВО,ЧТО ИГРАЕТ НАРОДОМ..КАК КУКЛАМИ...НЕПРИЯТННАЯ ВСЯ СИСТЕМА(((((((
Хочу добавить...я живу в Краснодаре.Не в комиссии медицинской.Мой знакомый занял очередь 21.11.2019 в 14.ч.на Л.Чайкиной,6.Около Гаи.241-ым был был по списку..на это время прошло только 30-40 человек...И..Люди бросили РАБОТЫ. .НЕРВЫ....ТОЛКУЧКА...А ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАШЕ НЕ СМОТРИТ ПРОСТО НОВОСТИ ЗА 3-4 ДНЯ ДО ЭТОГО КОГДА УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ ПЕРЕДАВАЛИ ВСЁ ЭТО!!!!!...НЕКОГДА НАВЕРНОЕ...