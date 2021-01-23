Очередь на улице, чтобы сдать кровь. Почему закрыли отделение переливания крови в Динской?

В Динском районе доноры сдают кровь в мобильной станции переливания крови. Люди жалуются, что приходится мерзнуть, ожидая своей очереди на улице.

“Приезжала машина по забору крови. Доноры занимают очередь с 7-8 часов утра. Стояли и мерзли на улице около 2-х часов, так как приём идёт очень медленно. В итоге перемерзаешь и заболеваешь. Неужели нельзя организовать какое-нибудь помещение в холодное время года для ожидания и прием вести по записи?” - возмущается донор.

Главврач Динской ЦРБ Сергей Чикишев объяснил, что отделение расформировано с 2016 года из-за отсутствия необходимых условий для заготовки крови. Чтобы обеспечить безопасность донорской крови и ее компонентов, ее нужно тщательнее обследовать. Для этого необходимо новое оборудование уровня краевых медицинских учреждений, которого в нашей больнице нет.

“Доноры приглашаются заблаговременно сотрудниками ЦРБ и краевой станции переливания крови. В рамках законодательства* донор сам определяет время явки на кроводачу. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки организация помещения для ожидания не представляется возможным”, - подытожил главврач.





* Федеральный закон от 20.07.2012 года №125 “О донорстве крови и ее компонентов”