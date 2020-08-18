Очередь на жилье. “Если дадут здесь комнату, как я буду жить с детьми?”

Нуждающаяся семья рассказала о жилье, которое предлагают малоимущим.

«Живу в Динском районе в Старомышастовской, состою на жилищном учете 11 лет. У меня многодетная малоимущая семья с ребенком-инвалидом. До сих пор я не получила жилье, которое полагается по закону. После моего обращения к президенту районная администрация вышла со мной на связь и предложила жилье в поселке Украинском – одну комнату в общежитии площадью 12 кв. м, о квадратуре они мне сами сказали.

Существует статья 57 Жилищного кодекса РФ о предоставлении квадратных метров семье с тремя детьми, и это явно не 12 кв. м. Администрация уведомила меня письмом о том, что если до 21.08.2020 г. я не предоставлю документы, то они сочтут это за отказ от жилья. Так как время у меня есть, я с детьми съездила в Украинский и нашла эту общагу.

То, что я там увидела, повергло меня в шок. В письме от администрации Динского района ни слова о состоянии жилья и площади. Неужели наши уважаемые чиновники считают нас за скотов? Когда Динской район научится подчиняться законам? Все видео- и фотоматериалы я прикладываю, чтобы не быть голословной.





Пообщалась с людьми, которые живут там, и мне реально их жаль. Администрация даже не выделяет средств на ремонт этого здания…» – рассказала обратившаяся.

Журналист отправила запрос в муниципалитет. Ответ пришел следующий.

Администрация Динского района ведет учет нуждающихся в жилье по договорам социального найма с 11 января 2016 года.

Кроме этого, формирует список граждан, которые изъявили желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральных программ.

Семья обратившейся составом из 4-х человек числится под № 6, состоит на учете с 11 февраля 2012 года.

Решением Совета Динского сельского поселения установлена норма предоставления площади жилья в размере 16 кв. м общей площади жилого помещения на одного члена семьи. Все это, как отмечается в ответе, в соответствии с той же 57 статьей ЖК РФ.

Получается, чтобы предоставленное жилье соответствовало норме, для семьи из 4-х человек необходимо минимум 64 кв. м.

Нельзя уверенно сказать, что семье, о которой идет речь, имеющийся вариант однозначно подойдет по всем критериям. Просто подошла их очередь.

Многодетной матери 7 августа отправлено извещение. В нем сообщается, что до 21 августа необходимо предоставить пакет документов, чтобы определить, есть ли возможность сейчас получить помещение или нет. Ее не могут пропустить и сразу перейти к 7-й на очереди семье.

Если по каким-то критериям она не подойдет, предлагать жилье, которое в наличии, будут следующим, и так в порядке очередности. При этом те, кому до этого еще не выдали по каким-то обстоятельствам, остаются на месте. Как только появляется подходящий вариант, их заселяют.

Так как сейчас пока нет точного ответа (документы пока не проверены), подходит ли какой-то вариант из наличия или нет, конкретный адрес жительнице района не называли. В те помещения, которые предлагаются претендентам, она попасть не могла.

В собственности Динского района находятся 90 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, из них 87 уже предоставлены. 3 пока свободны от заселения. В них сделан ремонт.

Все эти помещения, по словам ведомства, пригодны для проживания.

Там дополнили, что имущество многоквартирного дома принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений.