Очередная победа клуба боевых искусств "ПЕРЕСВЕТ"

Очередная победа клуба боевых искусств

Очередная победа клуба боевых искусств "ПЕРЕСВЕТ"

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13 часов назад Боевые искусстваГазета РВСДинской районНовости Динского районаПересветСпорт

20 октября 2019 года в СК "Аполлон" станицы Динской прошли первенство Динского района по всестилевому карате и IX открытый Кубок филиала Краснодарского края по карате до шотокан Казэ Ха, посвящённые 323 годовщине основания Кубанского казачьего войска.

На соревнования съехались спортсмены из г. Краснодара, Темрюка, Усть-Лабинска, Кореновска и т. д., всего 12 команд, 180 спортсменов. Разыгрывалось 78 комплектов медалей, 3 командных кубка, все призёры получили ценные подарки, которые предоставил казачий ЧОП "Кобра-гарант".

9 часов шли бескомпромиссные поединки, по итогам соревнований:

- 1 место занял казачий клуб боевых искусств "ПЕРЕСВЕТ" Динского района;

- 2 место по праву досталось команде г. Краснодар;

- 3 место получила команда г. Апшеронска.

Из числа победителей сформирована команда Динского района на участие 27 октября 2019 года в первенстве Краснодарского края по всестилевому карате.

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