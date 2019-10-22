Очередная победа клуба боевых искусств

20 октября 2019 года в СК "Аполлон" станицы Динской прошли первенство Динского района по всестилевому карате и IX открытый Кубок филиала Краснодарского края по карате до шотокан Казэ Ха, посвящённые 323 годовщине основания Кубанского казачьего войска.

На соревнования съехались спортсмены из г. Краснодара, Темрюка, Усть-Лабинска, Кореновска и т. д., всего 12 команд, 180 спортсменов. Разыгрывалось 78 комплектов медалей, 3 командных кубка, все призёры получили ценные подарки, которые предоставил казачий ЧОП "Кобра-гарант".

9 часов шли бескомпромиссные поединки, по итогам соревнований:

- 1 место занял казачий клуб боевых искусств "ПЕРЕСВЕТ" Динского района;

- 2 место по праву досталось команде г. Краснодар;

- 3 место получила команда г. Апшеронска.

Из числа победителей сформирована команда Динского района на участие 27 октября 2019 года в первенстве Краснодарского края по всестилевому карате.