Очередная жалоба динчан на рев моторов в парке (видео)
«Добрый вечер. Вот что происходит в Комсомольском парке, – такое сообщение прислала нам читательница вчера, 12 августа, в 20.44 вместе с видео. – Сколько раз мы тут находимся, столько раз это и наблюдаем».
Уже невозможно это терпеть, даже поговорить нельзя, стоит ужасный шум. Вызывали ДПС вчера, но никаких действий с их стороны не произошло. Убедительная просьба принять какие-то меры».
«РВС» направит официальный вопрос в полицию Динского района, чтобы получить развернутый ответ о том, какие меры принимаются правоохранителями для профилактики и борьбы с подобным поведением мопедистов. Можно ли их вообще законодательно привлечь к ответственности?
Есть и другая проблема. В Динской, как и во всем районе, катастрофически мало мест для активного отдыха молодежи. Что сделано и планируется в этом направлении, мы узнаем в районной администрации.
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Комментарии
Вызвали ДПС.... а толку ноль. Там и ППС с казаками периодически проходит и тоже никакой реакции... видимо считают, что такая ситуация в норме и никаких правонарушений нет.
Только вот у меня большие сомнения на счет наличия прав категории "М" у большинства таких "водителей" мопедов, да и наверняка кто-то из них младше 16 лет. )))
Мы живем в центре и все тоже самое, вечером и ночью отдыха никакого,мне так кажется они устраивают гонки на деньги,потому как каждый день гонять просто так да еще и врубать музыку что бы в соседних домах окна дребезжали ну это надо быть....недоумком,нормальная молодёжь стоит себе тихонько около своих машин,общаются никому не мешают. Даже не знаю сможет ли кто то из администрации или полиции справиться с этой проблемой? Давайте на страницах газеты все обратимся за помощью к губернатору,может он сам или кто то из его родных читает и передадут крик о помощи....Пожалуйста помогите динчанам обрести покой от ревущих и орущих машин!!!!