Очередная жалоба динчан на рев моторов в парке (видео)

«Добрый вечер. Вот что происходит в Комсомольском парке, – такое сообщение прислала нам читательница вчера, 12 августа, в 20.44 вместе с видео. – Сколько раз мы тут находимся, столько раз это и наблюдаем».

Уже невозможно это терпеть, даже поговорить нельзя, стоит ужасный шум. Вызывали ДПС вчера, но никаких действий с их стороны не произошло. Убедительная просьба принять какие-то меры».

«РВС» направит официальный вопрос в полицию Динского района, чтобы получить развернутый ответ о том, какие меры принимаются правоохранителями для профилактики и борьбы с подобным поведением мопедистов. Можно ли их вообще законодательно привлечь к ответственности?

Есть и другая проблема. В Динской, как и во всем районе, катастрофически мало мест для активного отдыха молодежи. Что сделано и планируется в этом направлении, мы узнаем в районной администрации.

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