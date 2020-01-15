Очередной фейк о пропавшем ребенке всполошил Динской район

Жители Динского района в социальных сетях и мессенджерах пересылают друг другу и просят распространить информацию о девочке, которая, якобы потерялась.

«Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может, кто знает!», - такой текст содержится в сообщении.

Журналист «РВС» проверила данную информацию. Как оказалось, это фейк. Он облетел всю страну.

Некоторые СМИ утверждают, что фейковая «новость» пришла из республики Башкортостан. Там подобные сообщения появились ещё 12 января. Затем аналогичная заметка всплыла в Казани и Новосибирске. 14 января, ложная информация распространилась в Сызрани.

И вот 15 января она добралась и до Динского района.

В ОМВД России по Динскому району прокомментировали, что в период с 8 по 15 января заявлений о пропаже несовершеннолетних не поступало. Также отметили, что рассылки подобного рода сеют панику среди населения и дезинформируют общество. Жителей просят воздержаться от распространения информации, в достоверности которой они не уверены.