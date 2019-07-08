Очередное нападение собаки на ребенка произошло в районе

Вечером 6 июля 2019 года в станице Пластуновской дети играли во дворе. Из вольера выскочила собака и напала на пятилетнюю девочку.

Как стало известно «РВС», девочка получила укушенные раны лица, пострадала область глаза. Ребенок госпитализирован.

Еще одно нападение собаки на ребенка произошло на днях в станице Старомышастовской. В этом случае обошлось испугом.

Напомним, недавно «РВС» писала о нападении собак на детей в Динском районе.

3 июля 2019 года в Нововеличковской компания детей играла на улице Свердлова, неожиданно из одного из дворов выскочила собака и набросилась на детей. Ребята разбежались, но один из них убежать не успел. Животное напало на девятилетнего мальчика. Ребенок получил травмы средней степени тяжести: укус нижней конечности и ладони, оцарапано плечо.

И 21 июня этого года вечером в дачном товариществе «Труд» произошло ЧП. На трехлетнего мальчика напала собака и травмировала лицо. Ребенок случайно наехал на велосипеде на домашнюю собаку, вследствие чего та набросилась на него.

В большинстве случаев нападения происходят, когда рядом нет взрослых. Медработники Динской ЦРБ призывают родителей не оставлять детей без присмотра.