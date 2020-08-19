Очередное постановление губернатора. Что нового?

Вчера, 18 августа, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал очередное постановление о продлении режима повышенной готовности до 3 сентября.

Об этом он сообщил поздним вечером в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

“Это необходимая мера: впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле”, – отметил глава Кубани.

Кроме этого, появились новые положения.

День знаний разрешается проводить только для учащихся 1, 9 и 11 классов в школах, для 7, 9, 11 классов в кадетских корпусах, для студентов 1 курсов курсов в ссузах и вузах. Мероприятия должны проходить на свежем воздухе, обязательное условие при этом – использование медицинской маски родителям.

Разрешается работа организаций дополнительного детского образования с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Для людей старше 65 лет с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, дыхательная система, диабет) сохраняется режим самоизоляции и передвижение по муниципалитету только в случае необходимости.

«В целом эпидситуация сегодня стабильная», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Постановление вступает в силу 21 августа.







