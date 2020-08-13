Динчанку возмутило техобслуживание газового оборудования

Проведение работ по техобслуживанию газового оборудования не раз становилось поводом обращения в редакцию местных жителей. Отключение газа, стоимость работ и сама процедура возмутили пенсионерку из Динской и она позвонила к нам в редакцию.

«Мы проживаем на улице Гоголя, 80. 21 июля к нам пришли сотрудники газовой службы с очередным техобслуживанием. Во-первых, довольно странно, мы в ноябре 2019 года только проходили эту проверку, еще года не прошло и снова надо платить. Почему?

Во-вторых, эти цены. Это же просто кошмар! У нас 12-квартирный дом, живут в основном одни пенсионеры, мне, например, 81 год, и представьте, платить 2800 рублей с квартиры. У нас пенсии небольшие, а тут такие суммы, и с каждым годом они только увеличиваются! Плюс мы должны за 12 квартир заплатить еще 4044 рубля за то, что на улице нам проверят 2 крана. Ну как проверят, намылят – вот и вся проверка. 23 июля газ так и не включили, якобы была утечка, и, пока все не впустят в квартиры и не заплатят деньги за обслуживание, газ не включат. Как же так?» – жалуется пенсионерка.

Мы передали вопросы в филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар». Там нам рассказали, что действительно 20-22 июля по этому адресу проводили плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования и газопровода, принадлежащего к общедомовому имуществу многоквартирного дома. Об этом жильцов дома уведомили с помощью объявлений, расположенных в местах общего доступа, проинформировали управляющую компанию, разместили информацию в соцсетях.

«В ходе проведения работ выявили и локализовали утечки газа на резьбовых соединениях на вводном кране. После локализации аварийной ситуации для проведения работ по восстановлению газоснабжения необходимо провести работы по проверке газопровода на герметичность, но из-за непредставления доступа жильцами многоквартирного дома работы по восстановлению газоснабжения были перенесены и проведены фактически 25 июля», – пояснили в организации.

Там же отметили, что цена и порядок расчетов по договору о техническом обслуживании устанавливаются действующим прейскурантом цен, утвержденным центральным офисом АО «Газпром газораспределение Краснодар». В организации уточнили, что работы по техобслуживанию проводятся один раз в год. Работы по обслуживанию газопровода, принадлежащего к общедомовому имуществу многоквартирного дома, проводятся, в том числе с отключением от газоснабжения, с целью проверки газопровода на герметичность.

Что касается льгот за техобслуживание, нам пояснили, что они не предусмотрены.

В «РВС» неоднократно обращались с вопросом об альтернативе: есть ли возможность заключить такой договор со сторонней компанией, если условия полностью устраивают жильцов, да и по оплате вариант выгодней? Что для этого нужно сделать? Мы обратились в администрацию района с этим вопросом. По этой теме готовится публикация.