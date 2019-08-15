Очередных нелегалов задержали в Динском районе
Уже традиционно на территории Динского района проходят рейды по нарушению миграционного законодательства. Участие в них принимают сотрудники полиции, казачества, администрации.
При проведении рейдовых мероприятий на территории Новотитаровского, Старомышастовского и Красносельского сельских поселений сотрудниками 14 августа 2019 года было выявлено 4 иностранных гражданина Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов.
Составлено 9 протоколов об административных правонарушениях:
- 2 по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);
- 3 по ст. 18.15 ч. 1 и ч. 3 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).
- 4 по ст. 18.8 ч. 1. 1. КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации);
Наложено штрафов на сумму 18 000 рублей.
Решением Динского районного суда 4 иностранных гражданина подвергнуты выдворению за пределы Российской Федерации.
Если вы располагаете информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращайтесь по «телефонам доверия»:
Динское сельское поселение – 6-21-75;
Васюринское сельское поселение – 31-2-66;
Красносельское сельское поселение – 33-3-18;
Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;
Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;
Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;
Первореченское сельское поселение – 34-3-92;
Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;
Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;
Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;
Администрации муниципального образования Динской район - 6-25-97, 6-19-71;
ОМВД России по Динскому району - 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.
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