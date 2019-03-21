Один из претендентов снял свою кандидатуру до сессии

Сегодня, 21 марта, на внеочередной 57 сессии Совета депутатов Динского района проходят выборы на пост главы Динского района.

По результатам собеседования кандидаты набрали следующие баллы:

Евгений Пергун 360 баллов

Борис Сторчун 242

Роман Громов 282

При этом проходной балл — 200.

Перед началом сессии Борис Сторчун снял свою кандидатуру. Напомним, как писала "РВС" ранее, этот кандидат занимает должность начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Кореновсокго района.