Один из претендентов снял свою кандидатуру до сессии

Один из претендентов снял свою кандидатуру до сессии

Один из претендентов снял свою кандидатуру до сессии

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2 часа назад Выборы главы Диинского районаГазета РВСГлава Динского районаДинской районНовости Динского района

Сегодня, 21 марта, на внеочередной 57 сессии Совета депутатов Динского района проходят выборы на пост главы Динского района.

По результатам собеседования кандидаты набрали следующие баллы:

Евгений Пергун 360 баллов

Борис Сторчун 242

Роман Громов 282

При этом проходной балл — 200.

Перед началом сессии Борис Сторчун снял свою кандидатуру. Напомним, как писала "РВС" ранее, этот кандидат занимает должность начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Кореновсокго района. 

 

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