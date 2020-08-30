Один укол и Марк сможет ходить. Мальчику нужна помощь

2-летнему Марку Угрехелидзе необходима помощь.

У малыша спинально мышечная атрофия (сма). Мальчик не ходит.

Заболевание прогрессирует, слабость начинается с мышц ног и всего тела и доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА абсолютно сохранен.

«С самого рождения мы наблюдались у невролога, никаких отклонений от нормы не было. Марк вовремя начал держать голову, переворачиваться, начал садиться и пополз. Но не становился на ножки. Нас убеждали, что все хорошо, у вас ещё есть время, но опора так и не появлялась. Позже начали направлять в разные реабилитационные центры, но изменений не было. Время шло, мы начали проходить всевозможные обследования, все в норме, тогда невролог сказал нам обратиться к генетику. Генетик сразу же сказал сдать панель на поиск делеций в гене smn1. Три месяца мучительного ожидания, и вот пришёл ответ. Ответ положительный, у сына СМА - спинально мышечная атрафия», – рассказала мама мальчика журналисту «РВС».

Помочь Марку можно, необходим укол лекарства «Золгенсма». Только стоит он 165 млн 417 тыс. 38 рублей.

«Всего один укол, и наш сыночек сможет ходить и жить полноценной жизнью. Мы не можем упустить этот шанс, судьба и так сыграла с нами злую шутку, «наградив» Марка страшной болезнью», – отмечают родители.

Семье нужна помощь, любая сумма будет приближать их к цели, будь то хоть 10 рублей.

Если нет возможности помочь финансово, в инстаграм на странице @m_ugrekhelidze можно оставить лайк на публикации о Марке, сделать репост постов, отправить друзьям, написать комментарий – это все поможет выйти в топ, чтобы был большой охват людей которые увидят информацию, которые смогут помочь.

Реквизиты для помощи Марку:

Номер счета: 40817810830008460671

Получатель: УГРЕХЕЛИДЗЕ МАЛХАЗ АКАКИЕВИЧ

По номеру телефона:

+7988-953-74-97 Марина Александровна У.

+79180493738 Малхаз Акакиевич У.