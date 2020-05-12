Офисы МФЦ вновь возобновили свою работу по всему краю
С 12 мая по всему региону открылись офисы МФЦ.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Офисы работают с 10.00 до 16.00 исключительно по предварительной записи и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Условия
- Посетители должны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.
- Входить в помещение только при наличии медицинских масок.
- Паспорта граждан РФ будут выдавать в порядке живой очереди.
Документы будут приниматься только по следующим услугам:
- государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
- предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.
- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России.
- выдача, замена паспортов гражданина РФ, регистрация в системе ЕСИА.
Предварительно записаться можно по телефону контактного центра 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края после авторизации в личном кабинете.
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