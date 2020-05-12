Офисы МФЦ вновь возобновили свою работу по всему краю

С 12 мая по всему региону открылись офисы МФЦ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Офисы работают с 10.00 до 16.00 исключительно по предварительной записи и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Условия

Посетители должны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.

Входить в помещение только при наличии медицинских масок.

Паспорта граждан РФ будут выдавать в порядке живой очереди.

Документы будут приниматься только по следующим услугам:

государственный кадастровый учет недвижимого имущества;

государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России.

выдача, замена паспортов гражданина РФ, регистрация в системе ЕСИА.

Предварительно записаться можно по телефону контактного центра 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края после авторизации в личном кабинете.