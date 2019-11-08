Официальное подтверждение: в Динской появится второе кладбище

В конце октября в «РВС» начали массово обращаться читатели с вопросом: правда ли, что в станице Динской появится еще одно кладбище? Где оно будет находиться?

Тогда из источников, близких к администрации, нам удалось выяснить: второе кладбище действительно появится. Находиться оно будет на улице Шевченко, за кондитерской фабрикой.

Сейчас появилось официальное подтверждение от администрации. Как оказалось, из собственности Краснодарского края для организации кладбища в муниципальную собственность Динского поселения передали земельные участки № 1 с кадастровым номером 23:07:0000000:3191, площадью 205143,0 квадратных метра и № 2 с кадастровым номером 23:07:0000000:3190, площадью 205108,0 квадратных метра на безвозмездной основе. Участки расположены в границах ЗАО «40 лет Октября», участок № 12 (улица Шевченко).